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Yapı Kredi'den 'sermaye artırımı' açıklaması

12.01.2018 - 15:16

Yapı Kredi Bankası yönetim kurulu tarafından sermaye artırımına yönelik alınmış herhangi bir karar bulunmadığını duyurdu.

Yapı Kredi Bankası, KAP'a açıklamada bulundu. Banka yaptığı açıklamada, medyada bankanın sermayesinin artırılacağı ve bu konuda yatırım bankaları ile görüşüldüğüne dair bazı haberler yayınlandığı belirtilerek, "...SPK ve BDDK düzenlemeleri ile tabi olduğumuz diğer mevzuat uyarınca sermaye artırımı ancak yönetim kurulu kararı ile yapılabilmekte olup bankamız yönetim kurulu tarafından bu konuda alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır" denildi.

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Bankanın KAP'ta yer alan sermaye bilgilerine göre, mevcut durumda kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar lira, ödenmiş sermayesi ise 4.35 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Yapı Kredi Bankası hisseleri saat 1335 itibarıyla yüzde 1.57 kayıpla işlem görürken, yüzde 0.9 artıda bulunan bankacılık endeksinden negatif ayrışmış durumda.

Tera Menkul'den söz konusu haberlerle ilgili yapılan değerlendirmede, olası sermaye artışında gidilebilecek bedelli hisse ihracının kısa vadede hisse üzerinde baskı yaratabileceği belirtilmişti.
 


Etiketler

  • Sermaye artırımı
  • yatırım bankaları
  • bankanın sermayesi
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