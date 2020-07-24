Yapı Kredi'den genel müdürlüğe yetki | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi toplamda 30 milyar TL ve 500 milyon Euro muadiline kadar çeşitli ihraçlar için genel müdürlüğüne yetkilendirdi.

Yapı Kredi Bankası KAP'a ihraç kararları ile ilgili şu bilgilendirmeleri yaptı:

*Yapı Kredi yurt içinde 25 milyar TL'ye kadar TL cinsi ihraçlar için genel müdürlüğü yetkilendirdi; satışlar nitelikli yatırımcılara yönelik olacak

*Yapı Kredi yurt içinde 5 milyar TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi

*Yapı Kredi toplamda 500 milyon Euro veya muadili yabancı para veya Türk Lirası nominal tutara kadar ipotek teminatlı menkul kıymet (İTMK) ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi

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