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Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı yükseltti

27.05.2020 - 17:21
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı yükseltti | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi, uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara çıkardı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre banka, 14 Mayıs'ta imzaladığı sendikasyon kredisinin tutarını, sözleşmenin akordeon özelliği sayesinde gelen yeni katılımcılarla 85 milyon dolar artırarak yaklaşık 870 milyon dolara yükseltti. Bankanın, yılın en yüksek katılımlı sendikasyon kredisi özelliği taşıyan işleme 18 ülkeden katılan banka sayısı da 38'e yükseldi.

Yapı Kredi böylece küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) sağladığı 100 milyon dolar da dahil olmak üzere uluslararası piyasalardan aldığı kaynağı 970 milyon dolara çıkardı.

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Bankanın 283,5 milyon dolar ve 584,6 milyon avrodan oluşan iki dilimle sağladığı sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor yüzde 2,25 ve euribor yüzde 2 olarak belirlendi.

Yapı Kredi’nin sağladığı 870 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin koordinatörlüğünü Bank of America Merrill Lynch, Emirates NBD, ICBC Yatırım ve Standard Chartered Bank; aracılığını ise Mizuho Bank üstlenmişti.

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