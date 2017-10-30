Yapı Kredi üçüncü çeyrek kârını açıkladı

Yapı Kredi üçüncü çeyrekte 841.4 milyon lira kâr etti.

Yapı Kredi üçüncü çeyrekte 841.4 milyon lira ile beklentilerin üzerinde net kâr etti. Reuters anketine katılan uzmanlar bankanın ortalama 752 milyon lira kâr açıklayacağını tahmin ediyorlardı.

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Bankanın KAP'ta Cuma akşamı yayımladığı konsolide olmayan bilançoya göre net kâr geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 artarken, krediler ve alacaklar 2016 sonuna kıyasla yüzde 7.7 artarak 186 milyar lira oldu.

Net ücret ve komisyon geliri yüzde 12.9 artışla 757.2 milyon liraya, net faiz geliri yüzde 7.1 yükselişle 2.2 milyar liraya yükseldi.