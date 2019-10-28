Yapı Kredi sendikasyon kredisi aldı | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi, 950 milyon dolar karşılığı sendikasyon kredisi aldı.

Yapı Kredi Bankası 950 milyon dolar karşılığı 367 gün vadeli sendikasyon kredisi aldı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, 370 milyon dolar ve 520 milyon Euro şeklinde iki dilimli kredinin toplam maliyetinin sırasıyla Libor+%2.25 ve Euribor+%2.10 olarak gerçekleştiği belirtildi.

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Açıklamaya göre, 21 ülkeden 39 finansal kurumun katılımıyla sağlanan sendikasyon kredisi dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak.

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