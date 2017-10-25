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Yapı Kredi Faktoring Türkiye’de sektörünün en iyisi seçildi

25.10.2017 - 15:52

Toplam işlem hacmine göre sektöre 16 yıldır liderlik eden Yapı Kredi Faktoring, Global Banking & Finance Review dergisinin 2017 değerlendirmesine göre “Türkiye’nin En İyi Faktoring Şirketi” seçildi. 200 farklı ülkede okunan saygın finans dergisi, kendi uzmanlık alanında başarılarıyla öne çıkan kurumları 2011 yılından bu yana ödüllendiriyor.

LİDERLİKTE 16. YIL

Faktoringin, tüm işletmeler tarafından kullanılabildiğini ve her ölçekte firmaya değer kattığını söyleyen Yapı Kredi Faktoring Genel Müdürü Bozkurt Çöteli, şirketin 2017 performansı ve kazandığı ödül hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Global Banking and Finance Review dergisi tarafından bu yıl “Türkiye’nin En İyi Faktoring Şirketi” seçildik. Uluslararası yayınlardan aldığımız bu gibi saygın ödüller bizi daha büyük başarılar için motive ediyor. Okuyucularına finans alanında küresel bir perspektif kazandıran Global Finance & Review gibi yayınları, sektörümüzde yapılan örnek çalışmaların tüm dünyaya anlatılması açısından da değerli buluyoruz.

Yapı Kredi Faktoring olarak 16 yıldır kesintisiz bir şekilde toplam işlem hacminde sektöre liderlik eden köklü bir kurumuz. Gıdadan turizme, otomotivden kimyaya kadar çeşitli sektörlere katkı sağlayan faktoringi daha geniş bir kitleye yaymak, faydalarını anlatmak adına çalışıyoruz. Tedarikçi finansmanı, ihracat faktoringi, yurt içi alacaklar için alacak garantisi, ithalat faktoringi ürünlerimiz ve tahsilat hizmetlerimiz ile 2017 yılının ilk yarısında pazar payımız yüzde 19,63’e ulaştı. Bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 26 büyüyen şirketimiz sektör liderliğini sürdürüyor. Aynı dönemde ihracat faktoring pazar payımız da yüzde 21,4 olarak gerçekleşti Sektöre örnek olmaya, faktoring sektörünün ülkemizdeki payını büyütmek için üstlendiğimiz sorumluluğu yerine getirmeye bundan sonra da lider olarak devam edeceğiz.”


Etiketler

  • Yapı Kredi Faktoring
  • Bozkurt Çöteli
  • faktoring sektörü
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