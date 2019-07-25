Yapı Kredi borçlanma aracı ihracı kararı aldı | Ekonomi Haberleri

Yapı Kredi yurt içinde toplam 30 milyar TL'ye, yurt dışında ise 1 milyar Euro'ya kadar borçlanma aracı ihracı kararı aldı.

Yapı Kredi Bankası yurt içinde toplam 30 milyar liraya ve yurt dışında ise 1 milyar Euro'ya kadar borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verdi.

Yapı Kredi Bankası KAP'a yaptığı açıklamaya göre, yurt içinde 25 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı için karar alırken; yine yurt içinde 5 milyar liraya kadar da yapılandırılmış borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Banka ayrıca, yurt dışında 1 milyar Euro'ya kadar ipotek teminatlı menkul kıymet ihracına (İTMK) ilişkin de yönetim kurulu kararı aldı.