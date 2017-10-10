Yapı Kredi 1.35 milyar dolar borçlandı

Yapı Kredi toplam 1.35 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı.

Yapı Kredi Bankası dış ticaretin finansmanı için toplam 1.35 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi aldı. Bankanın KAP'a yaptığı açıklamaya göre 411.3 milyon dolar ve 799.7 milyon euroluk kredi 367 gün ve iki yıl bir gün vadeli iki dilimden oluşuyor.

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Sözleşmesi dün imzalanan kredinin toplam maliyeti bir yıllık dilimde Libor artı 135 baz puan ve Euribor artı 125 baz puan, iki yıllık dilimde Libor artı 220 baz puan ve Euribor artı 210 baz puan oldu.

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