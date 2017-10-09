Yabancılar TL'deki düşüşü değerlendirdi: Kayıplar artabilir

Türk Lirası, Türkiye ve ABD arasındaki siyasi gerginliğin artması ardından, erken işlemlerde dolar karşısında sert düştü. Kurdaki yukarı yönlü hareket, Asya'daki işlemlerde görülen düşük likiditenin etkisiyle arttı. Londra'daki işlemlerde ise TL kayıplarının bir kısmını geri aldı. Buna karşın bazı analistler ve fon yöneticileri, liranın önümüzdeki günlerde kayıplarını artırmasını bekliyor.

Yabancı kurumlar, Türkiye – ABD arasındaki siyasi gerginliğin ardından TL'deki sert düşüşü değerlendirdi. Gelişen piyasa paralarının Fed'in yıl sonuna dek faiz artırımına gideceği beklentilerinin etkisiyle geçtiğimiz ay boyunca düşüş kaydetmesi nedeniyle Türkiye ile ABD arasındaki gerginlik, TL açısından olumlu bir gelişme olmadı.

TL'DEKİ DÜŞÜŞ SÜREBİLİR

AMP Capital Investors Ltd. (Nader Naeimi)

Bloomberght'de yer alan habere göre; Türk Lirası'nda, dolar karşısında hala önemli miktarda düşüş beklentim var. Türkiye'deki siyasi çalkantı, şu an piyasada fiyatlandığından çok daha yüksek Döviz riski primi gerektiriyor.

Siyasi anlamda Türkiye'nin durumu kendine has; bu nedenle gelişen piyasaların kalanına kalıcı olarak sıçraması olası değil. Buna karşın -yabancı Döviz piyasalarının ABD faiz artırımı beklentilerine uyum sağlamaya zorlandıkları bi dönemde- kısa vadede gelişen piyasa paralarına yönelik algıyı etkilemesi büyük bir ihtimal.

Her şey hesaba katıldığında, gelişen piyasalarında risk gelecek birkaç ayda aşağı yönlü. Ben, gelişen piyasa paralarında dolar karşısında kısa pozisyonumu koruyorum.

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LİKİDİTE ETKİSİ ÖNEMLİ UNSUR

Saxo Capital Markets Ltd. (Andrew Bresler)

Fiyat hareketinde likidite neredeyse kesin olarak önemli bir unsur. Bu olumsuz haberler konu olduğunda Asya'daki işlemlerde her zaman sorun oluyor. Daha az piyasa katılımcısı fiyat hareketini artırıyor.

Pazartesi günü olan hareketler, likiditenin etkisiyle her zaman daha fazla volatiliteye maruz kalıyor.

BELİRSİZLİK SADECE SİYASİ DEĞİL

UniCredit SpA (Vasileios Gkionakis, Thomas Strobel, Michael Rottmann)

Türkiye'deki belirsiz siyasi durumun ötesinde, kura yönelik ekonomik temel göstergeler, yani zayıf dış dengeler ve TCMB'nin enflasyonu çıpalayamaması, aşağı yönü işaret ediyor.

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Türk Lirası'nı, yüksek getirili gelişen piyasa kurları arasında, temel düşük performans gösteren para birimi olarak görüyoruz.

FIRTINA BULUTLARI TOPLANIYOR

Commerzbank AG (Lutz Karpowitz)

Türk Lirası için fırtına bulutları toplanıyor. Piyasa, Türkiye'nin ABD faizlerindeki yükselişten en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olduğunu çabuk bir şekilde hatırlayabilir.

Son döneme kadar, lira, olumlu gelişen piyasa beklentilerinden dolayı iyi performans gösteriyordu. Eğer Erdoğan pes etmezse, ABD yönetiminin adımı, Türkiye için rahatsızlık verebilecek bir gelişmenin başlangıcı olabilir.

YABANCI BEKLENTİLERİ KÖTÜLEŞEBİLİR

Societe Generale SA (Kit Juckes, Phoenix Kalen)

Türk Lirası'ndaki hareket muhtemelen gece Asya seansındaki düşük hacimden dolayı muhtemelen abartılıydı, ancak Döviz piyasasında ancak yayılma hareketleri için başı çekmesinden ve doların yüksek faiz beklentisinden dolayı güç kazanmasından dolayı, TL'deki bu hareket tedirginlik yaratıyor.

Turizm bu gerilimden olumsuz etkilenebilir ve yatırımcı beklentileri de muhtemelen kötüleşecektir; GSYH büyümesi önümüzdeki çeyreklerde, kredi teşvik programlarının başlardaki etkisinin zayıflaması ile birlikte muhtemelen yavaşlayacak.

Erken seçim riski, iktidar partisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, büyümedeki somut yavaşlamanın görünür hale gelmesinden önce, icracı cumhurbaşkanlığı için iktidarı vermek isteği duyabilecek olmasından dolayı arttı.

Erdoğan yeniden yüksek faizin yüksek enflasyona neden olduğu yolundaki görüşlerini dile getirmeye başladı. Bu durum Merkez Bankası'nın kredibilitesi üzerinde daha da baskı oluşturacak. Merkez Bankası'nın bu noktada, enflasyon daha da yükselse birlikte, faiz artırımına gideceğini hayal etmek zor.

Türkiye'de yerleşikler yeniden döviz biriktirmeye başladı.

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