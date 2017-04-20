Yabancılar 253.5 milyon dolarlık menkul kıymet aldı

Merkez Bankası verilerine göre, yabancılar geçen hafta net 253.5 milyon dolarlık menkul kıymet aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Nisan itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasa değeri arttı.

Merkez Bankası'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, bir önceki hafta 39 milyar 663,9 milyon dolar olan hisse stok miktarı 41 milyar 190,8 milyon dolara, 26 milyar 209,8 milyon dolar olan DİBS stok miktarı ise 26 milyar 812,9 milyon dolara yükseldi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Aynı dönemde repo miktarı 2 milyar 202,7 milyon dolardan 2 milyar 245,7 milyon dolara, özel sektör tahvil ve bonoları ise 833,7 milyon dolardan 844,9 milyon dolara geldi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değerinde 173,3 milyon dolar, repo değerinde 80,2 milyon dolar, DİBS değerinde 5 milyon dolar, özel sektör bonolarında ise 11,2 milyon dolar yükseliş gözlendi.

Etiketler