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Yabancı yatırımcı için atılabilecek adımlar ele alındı

26.11.2020 - 11:47
Yabancı yatırımcı için atılabilecek adımlar ele alındı | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirilen İstişare Kurulu toplantısında yatırım ortamının iyileştirilmesi konusu görüşüldü.

 

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 18. İstişare Kurulu Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında videokonferans yönetimiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı.

Toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Bakan Pekcan buradaki konuşmasında, gelecek dönemde Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırım çekilmesinin önemli bir öncelik olmaya devam edeceğini belirterek, bu kapsamda STK'lerin somut görüş ve önerileri doğrultusunda istişare halinde yapılacak çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.


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