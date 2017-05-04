Yabancı yatırımcı hisse aldı

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 28 Nisan haftasında 739.4 milyon dolar, hisse portföyü 129.4 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 28 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 739.4 milyon dolar arttı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise aynı dönemde net 129.4 milyon dolar arttı.

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Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 28 Nisan haftası itibarıyla 28.75 milyar dolar oldu. Verilere göre, 21 Nisan haftasında DİBS stoku 27.08 milyar dolar, arındırılmış giriş tutarı 40.6 milyon dolar olmuştu.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 28 Nisan haftası itibarıyla 42.32 milyar dolardan 44.12 milyar dolara yükseldi.