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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

27.08.2020 - 15:46 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Ekonomi Haberleri

Yabancı yatırımcılar 21 Ağustos haftasında, net 85,9 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 71,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Ağustos haftasında net 85,9 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 71,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Ağustos itibarıyla 20 milyar 897,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 541,6 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 599,1 milyon dolardan 5 milyar 658,3 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,6 milyon dolarlık alışla 254,1 milyon dolardan 259,7 milyon dolara yükseldi.


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