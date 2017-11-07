Yabancı yatırımcı Ekim'de ne yaptı?

BIST'te yabancı yatırımcılar ekimde 14 milyon dolar net satış gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul (BIST) tarafından yabancı yatırımcıların Pay Piyasası, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Serbest İşlem Platformu'nda gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin aylık bilgiler açıklandı. Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda ekimde yabancı yatırımcılar 14 milyon 45 bin 339 dolarlık net satış gerçekleştirdi.

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Yabancıların alım işlemleri 9 milyar 253,3 milyon dolar olurken satım işlemleri de 9 milyar 267,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam işlem hacmi 18 milyar 520,6 milyon dolar oldu.

Yılın ilk 10 ayında 79,95 milyar dolar alım, 78,16 milyar dolar satım işlemi olurken, net alımlar 1,78 milyar dolara ulaştı.

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