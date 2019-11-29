Yabancı turist sayısı yüzde 14 arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.28 artışla 4.29 milyon oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yabancı ziyaretçi sayısı Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 14.47 artışla 40.72 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye Ocak-Ekim döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 16.44 ile Rusya, yüzde 11.42 ile Almanya ikinci, yüzde 6 ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.

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