Yabancı şirket Türkiye'den çıkıyor

Forex'le ilgili yapılan düzenlemelerin ardından sektörde faaliyet gösteren kurumlar birer birer kapılarını kapatıyor. Geçtiğimiz günlerde Destek Menkul'ün kapanmasının ardından bu kez de Polonya merkezli XTB Menkul faaliyetlerine son verdi.

XTB Menkul'ün Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığı resmi açıklama ile duyuruldu. Açıklama son dönemde yapılan düzenlemelerle müşteri sayısında çok büyük bir şekilde düşmesine neden olduğu ve şirketin Türkiye'deki aktivitelerinin çok azaldığı ifade edildi. Açıklamada XTB'nin bu nedenle Türkiye pazarından çıkma kararı aldığı kaydedildi.

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DÜZENLEMENİN ARDINDAN FİRMALAR ÇIKMAYA BAŞLADI

Forex'te artan kayıplara yönelik Şubat ayında yapılan düzenleme ile forex işlemlerinde 1’e 100 olarak uygulanan kaldıraç 10’a düşürülmüş, başlangıç teminatı ise 50 bin TL’ye çıkarılmıştı.

Bu kararın ardından sektörde çok ciddi bir küçülme yaşanırken ATİG, Referans ve Ekspres Yatırım ve Destek Menkul faaliyetlerine son vermiş, çok sayıda çalışan işten çıkarılmıştı. Faaliyetlerini durduran kurumlara son olarak XTB Menkul Değerler eklendi.

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