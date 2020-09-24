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Yabancı ekonomistler TCMB kararı için ne dedi?

24.09.2020 - 17:17 | Son Güncelleme :
Yabancı ekonomistler TCMB kararı için ne dedi? | Ekonomi Haberleri

Yabancı ekonomistler, TCMB politika faizini artırmasını doğru yönde atılmış bir adım olarak yorumlarken, kararın TL varlıkları da destekleyeceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 yılın ardından politika faizini artırarak, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çekti. Yabanı ekonomistler, faiz artışının piyasalar için sürpriz olduğunu, TL varlıkları desteklemek amacıyla doğru ve yerinde alınan bir karar olduğunu söyledi.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin politika faizini artırarak doğru yönde bir adım attığını belirtti.

Bu aksiyonun piyasalar tarafından beklenmediğini vurgulayan Kalen, bunun doğru yönde alınmış bir karar olmasına karşın TL'nin sürdürülebilir istikrarı ve güçlenmesi için yeterli olmayabileceğini vurguladı.

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Kalen, TCMB'nin, pozitif reel faizleri ağırlıklı ortalama fonlama maliyetiyle (AOFM) yeniden geri getirmesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys de bugünkü toplantında TCMB'nin politika faizini artırması konusunda mükemmel bir fırsattı değerlendirdiğini belirtti.

Politika faizinin artırılmasının doğru yönde alınmış önemli bir karar olduğunu ifade eden Matys, kararın kısmen enflasyon ve finansal istikrar üzerindeki riskleri azaltacağı öngörüsünde bulundu.

"POLİTİKA FAİZİNİ ARTIRMASININ FİNANSAL PİYASALAR İÇİN BÜYÜK BİR SÜRPRİZ"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell ise TCMB'nin politika faizini artırmasının finansal piyasalar için büyük bir sürpriz olduğunu ve TL için iyi bir destek olduğunu aktardı.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, bu kararın TCMB'ye daha fazla sıkılaşma konusunda alan sağladığını dile getirdi. Tuvey, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12 seviyelerine çıkabileceğini dile getirdi.


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