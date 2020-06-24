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Yabancı ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı

24.06.2020 - 14:05
Yabancı ekonomistler TCMB faiz kararı beklentisini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Yabancı ekonomistler, Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun yarın gerçekleştireceği toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) indirime gitmesini bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor. Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörüyor.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan düşürerek, yüzde 7,75 seviyesine çekebileceğini dile getirdi.

Hızlı kredi büyümesi öncülüğünde ekonomik iyileşmeyi teşvik etmek için TCMB'nin parasal gevşemeye devam edebileceğini söyleyen Kalen, TL'de son dönemlerde görünen istikrarlı seyir, döviz kurlarındaki volatilitenin düşmesi ve risk iştahına yönelik yukarı yönlü trendle ekonominin rahatlayabileceğini aktardı.

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Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin genişlemeci tutumuna devam edeceği öngörüsünde bulundu. Bankanın politika faizini 50 baz puan düşürerek, yüzde 7,75'e indirebileceğini belirten Rendell, otoritelerin ekonomik iyileşmeyi hızlandırmak için kararlı göründüğünü ifade etti.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose de Merkez Bankasından politika faizinde 50 baz puanlık indirim beklediğini aktardı.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys ise TCMB'nin politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 8 seviyesine çekebileceğini kaydetti.

POLİTİKA FAİZİ 9 TOPLANTIDA 1.575 BAZ PUAN AŞAĞI ÇEKİLDİ

Merkez Bankası, bundan önceki Para Politikası Kurulu Toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekmişti. Banka, Temmuz 2019'dan başlayan politika faiz indirim sürecini üst üste 9 toplantıda sürdürdü. Politika faizi toplamda 1.575 baz puanlık düşüşle yüzde 24'ten yüzde 8,25'e çekildi.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu da faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.


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