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Yabancı ekonomistler, Merkez Bankasının faiz kararı için ne dedi?

25.06.2020 - 17:42 | Son Güncelleme :
Yabancı ekonomistler, Merkez Bankasının faiz kararı için ne dedi? | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bıraktı. Karar öncesi gerçekleştirilen anketlerde faiz indirimine ilişkin medyan beklenti 25 baz puan görünürken, en yüksek beklenti 50 baz puandı. Yabancı ekonomistler, Merkez Bankasının faiz kararını değerlendirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu, duyurusunda toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde bir miktar yükseliş gözlendiği belirtildi.

Merkez Bankası, bundan önceki Para Politikası Kurulu Toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekmişti. Banka, Temmuz 2019'dan başlayan politika faiz indirim sürecini üst üste 9 toplantıda sürdürdü. Politika faizi toplamda 1.575 baz puanlık düşüşle yüzde 24'ten yüzde 8,25'e çekildi. Banka böylece 9 toplantının ardından ilk kez faiz indirmedi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini sabit bırakmasının sürpriz bir karar olduğunu belirtti.

Bugünkü kararın makul bir karar olduğunu ifade eden Matys, "Asıl soru, parasal gevşeme döngüsüne bir ara mı verildi, yoksa sona mı erdi" değerlendirmesinde bulundu.

"DIŞ TALEPTEKİ TOPARLANMANIN CARİ AÇIKTAKİ BOZULMANIN SINIRLANDIRILMASINA YARDIMCI OLABİLİR"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin beklenmedik bir şekilde faizlerde değişikliğe gitmediğini aktardı.

Tuvey, beklentinin faizlerde indirime gidilmesi yönünde olduğunu anımsattı.

Faizlerin bu yıl ve gelecek yıl aynı seviyede kalabileceğini dile getiren Tuvey, dış talepteki toparlanmanın cari açıktaki bozulmanın sınırlandırılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.


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