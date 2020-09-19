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Wikipedia ile turizm gelirleri artırılacak

19.09.2020 - 13:24
Wikipedia ile turizm gelirleri artırılacak | Ekonomi Haberleri

Herhangi bir kent veya kasabada turizmi canlandırmanın en etkili ve masrafsız yöntemlerinden biri, Wikipedia'da o bölge ile ilgili bilgi ve fotoğrafların yayımlanması olabilir.

İtalya'nın Torino kentindeki Collegio Carlo Alberto Fakültesi'nden ekonomistlerin yaptığı bir araştırmada, küçük bir kentle ilgili Wikipedia sayfasının güncellenmesi yoluyla turizm gelirlerinde 130 bin dolarlık artış kaydedilebileceği tespit edildi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, araştırmacılar, İspanya'dan rastgele seçtikleri kentlerin Wikipedia sayfalarını birkaç kaliteli fotoğraf ile kentin tarihi ve görülecek yerleriyle ilgili bilgi ekleyip güncellediler.

Bunu yapmak için yoğun bir çalışma da gerekmedi; İspanyolca bilgileri Fransızca, Almanca, İtalyanca, Flemenkçe gibi dillere çevirdiler.

İki paragraf bilgi ve bir fotoğraf eklenerek yapılan bu güncellemenin sonucunda, turizm sezonunda o kentlerde konaklama sürelerinin yüzde 9 arttığı görüldü.

Bazı kentler için bu oran çok daha yüksek oldu. Wikipedia'da hakkında herhangi bir bilgi olmayan bölgeler için yapılan küçük çaplı eklemelerin ziyaretçi sayısını üçte bir oranında artırdığı tespit edildi.

Araştırmayı yürüten Marti Hinnosaar, Toomas Hinnosaar ve Michael Kumme; "Bu çalışmanın bir bütün olarak turizm sektörüne uygulanmasının çok büyük bir etkisi olacaktır. Milyarlarca euroluk bir etki olabilir bu" dedi.

Araştırmacılar, bu kadar büyük bir etki yaratan çalışmanın neden bu kentlerin kendileri tarafından yapılmadığını sorguluyor.

Wikipedia sayfaları genellikle gönüllüler tarafından güncelleniyor. Belli konular hakkında bilgi girişinin artırılmasının harcanan zamana kıyasla büyük yarar sağlayacağı belirtiliyor.

Ancak araştırmacılar Flemenkçe dilinde girdikleri bilgilerin 24 saat içinde kaldırıldığını gördüler. Bunun üzerine araştırma diğer üç dil üzerinde yoğunlaştı.

Flemenkçe dilinde yapılan güncellemeleri denetleyen editör, ticari amaçlı güncellemelere izin verilmediği için engellendiğini belirtiyor.

WİKİPEDİA ETKİSİ

Bu, Wikipedia'nın etkisini gösteren tek araştırma değil. Daha önce de araştırmacılar bilimsel bilgi güncellemelerinin "konuyla ilgili yüzlerce bilimsel dergi makalelerinde değişikliklere yol açtığını" tespit etmişti. Profesyonel akademisyenlerin bile Wikipedia'yı kontrol ettiği ve sitede yer verilen araştırmalara referans verdiği belirtiliyor.

Wikipedia'nın etkisi olumlu yönde olduğu gibi olumsuz da olabiliyor. Ağustos ayında Amerikalı bir gencin 12 yaşından beri hobi olarak sitenin İskoçça versiyonunda redaksiyon yaptığı tespit edilmişti. Ancak bu genç bu dili konuşamıyordu bile.

Yaptığı güncellemelerde kelimelerin İngilizceleri yerine İskoçca karşılıklarını koymuş, anlamsız cümleler yaratmıştı.

Sorunu tespit eden kişi ise "Bu kişi İskoç diline tarihindeki en büyük zararı vermiş olabilir. Bugüne dek görülmemiş bir kültürel vandalizm yarattı" demişti.


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