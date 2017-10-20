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Wall Street'in tercihi Yellen

20.10.2017 - 15:11

Wall Street Yellen`i istiyor, ancak Trump`ın Powell`i seçmesini bekliyor.

Wall Street, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına yeniden Janet Yellen'i atamasını istiyor, ancak Trump'ın seçimini Jay Powell yönünde kullanacağına inanıyor.

CNBC tarafından yapılan ankete göre; Trump'ın yeni Fed başkanı olarak Fed Yönetim Kurulu üyesi Jay Powell'i göstermesini bekleyenlerin oranı yüzde 44,7 seviyesinde. Yüzde 23'lük bir kesim Trump'ın tercihini Stanford Economics profesörü John Taylor yönünde kullanacağını tahmin ederken, Kevin Warsh'in yeni Fed başkanı olacağına inananların oranı ise yüzde 17 oldu.

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47 ekonomist, fon yöneticisi ve stratejist ile yapılan ankete katılanlardan 44'ü Trump'ın Yellen'i seçmesi gerektiğini ifade ederken, ikinci tercih olarak Taylor'u işaret edenlerin oranı yüzde 20, Powell'i seçenlerin oranı yüzde 17 oldu.

Trump'ın Beyaz Saray ekonomi danışmanı Gary Cohn'u Fed'in başına getirmesini bekleyenlerin oranı ise yüzde 4 oldu.


Etiketler

  • Janet Yellen
  • Donald Trump
  • Jay Powell
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