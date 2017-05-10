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Wal-Mart 300 milyon dolar ödeyecek!

10.05.2017 - 09:50

Wal-Mart rüşvet dağıttığına dair soruşturmada uzlaşma için 300 milyon dolar ödemeye hazırlanıyor.

Wal-Mart Stores, çalışanlarının aralarında Meksika, Hindistan ve Çin'in olduğu ülkelerde rüşvet dağıttıklarına dair ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada uzlaşma yoluna gidiyor.

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Bloomberg News'in haberine göre; konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Wal-Mart, uzlaşma için 300 milyon dolar civarında bir ödeme yapmaya hazırlanıyor. Wal-Mart, ABD'de savcıların uzlaşma için Ekim 2016'da yaptıkları 600 milyon dolarlık teklifi reddetmişti.


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