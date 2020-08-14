‹ Önceki Haber New York borsası karışık seyirle açıldı New York borsası karışık seyirle açıldı Sonraki Haber › ABD'de sanayi üretimi beklentilere paralel ABD'de sanayi üretimi beklentilere paralel

Volkswagen'in satışları toparlandı

14.08.2020 - 17:21
Volkswagen'in satışları toparlandı | Ekonomi Haberleri

Volkswagen Grubu, araç satışlarının temmuzda 2019'nın aynı ayına göre yüzde 0,2 düşerek 885 bin 700’e ulaştığını duyurdu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, temmuz ayına ilişkin araç satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, bünyesinde Scania, MAN, Lamborghini, Skoda, Audi, Porsche ve Bugatti gibi birçok markayı bulunduran VW Grubu'nun dünya genelindeki araç satışları, temmuzda 2019’nın aynı ayına göre yüzde 0,2 düşerek 885 bin 700 adet oldu.

Söz konusu dönemde VW Grubu'nun Çin’deki araç satışlarının yüzde 4,8 artarak 328 bin 500 adede yükselmesi dikkati çekerken, Batı Avrupa’da satışlar yüzde 1,9 düşerek 321 bin 300 adede geriledi.

##$HABER_1463832$##

Alman üreticinin ocak-temmuz dönemindeki araç satışları ise yüzde 23,6 düşüşle 4 milyon 778 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgınının yoğun olduğu nisan ayında Alman şirketin satışları yüzde 45,4 azalarak 473 bin 500 adede düşmüştü.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.084 Değişim: -1,49% Hacim : 14.512 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.077 14.08.2020 Yüksek 1.096
Açılış: 1.094
7,3571 Değişim: 0,22%
Düşük 7,3269 15.08.2020 Yüksek 7,3873
Açılış: 7,3409
8,7139 Değişim: 0,41%
Düşük 8,6435 15.08.2020 Yüksek 8,7545
Açılış: 8,6781
459,82 Değişim: -0,26%
Düşük 458,69 14.08.2020 Yüksek 464,19
Açılış: 461,01
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.