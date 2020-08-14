Volkswagen'in satışları toparlandı | Ekonomi Haberleri

Volkswagen Grubu, araç satışlarının temmuzda 2019'nın aynı ayına göre yüzde 0,2 düşerek 885 bin 700’e ulaştığını duyurdu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, temmuz ayına ilişkin araç satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, bünyesinde Scania, MAN, Lamborghini, Skoda, Audi, Porsche ve Bugatti gibi birçok markayı bulunduran VW Grubu'nun dünya genelindeki araç satışları, temmuzda 2019’nın aynı ayına göre yüzde 0,2 düşerek 885 bin 700 adet oldu.

Söz konusu dönemde VW Grubu'nun Çin’deki araç satışlarının yüzde 4,8 artarak 328 bin 500 adede yükselmesi dikkati çekerken, Batı Avrupa’da satışlar yüzde 1,9 düşerek 321 bin 300 adede geriledi.

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Alman üreticinin ocak-temmuz dönemindeki araç satışları ise yüzde 23,6 düşüşle 4 milyon 778 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Koronavirüs salgınının yoğun olduğu nisan ayında Alman şirketin satışları yüzde 45,4 azalarak 473 bin 500 adede düşmüştü.

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