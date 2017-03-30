Volkswagen'e ABD'den izin çıktı

Volkswagen, ABD'nin modifiye edilmiş dizel araçları satmasına izin verdiğini açıkladı.
Volkswagen AG ABD Doğayı Koruma Kurumu'nun (EPA) 2015 yılından kalan 67,000 dizel aracı satmasına izin verdiğini, bunlardan yaklaşık 12,000 tanesinin stoklarda bulunan onaylanmış emisyon değişiklikleri içeren araçlar olduğunu açıkladı.
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Volkswagen sözcüsü Jeannine Ginivan, Reuters'a yaptığı açıklamada, stoktaki araçların Eylül 2015'te satışların durdurulması sonucu elde tutulduğunu belirtti.
Ginivan, şirketin program hakkındaki detayları sonlandırmaya çalıştığını söyledi.
EPA, Ocak ayında Volkswagen'e ait yaklaşık 70,000 dizel araçta yapılacak değişikliği onaylamıştı.