Volkswagen'e ABD'den izin çıktı

Volkswagen sözcüsü Jeannine Ginivan, Reuters'a yaptığı açıklamada, stoktaki araçların Eylül 2015'te satışların durdurulması sonucu elde tutulduğunu belirtti.

Volkswagen AG ABD Doğayı Koruma Kurumu'nun (EPA) 2015 yılından kalan 67,000 dizel aracı satmasına izin verdiğini, bunlardan yaklaşık 12,000 tanesinin stoklarda bulunan onaylanmış emisyon değişiklikleri içeren araçlar olduğunu açıkladı.

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