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Volkswagen Manisa'da şirket kurdu! İşte sermayesi

02.10.2019 - 12:39 | Son Güncelleme :
Volkswagen Manisa'da şirket kurdu! İşte sermayesi | Ekonomi Haberleri

Volkswagen Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Aş.'yi kurdu. Volkswagen'in kurduğu şirketin sermayesi 9743.5 milyon lira olarak belirlendi.Şirketin Türkiye'ye 1.4 milyar Euro yatırım yapması bekleniyor.

Volkswagen Türkiye'ye ilişkin nihai kararını verdi ve Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi A.Ş. şirketini resmen kurdu.

Türkiye'de üretim yapmayı planlayan Volkswagen, bugün Ticaret Sicil Gazetesinden yer alan ilana göre, Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurdu.

Ticaret Sicil Gazetesindeki ilana göre, Manisa merkezli şirketin sermayesi 943,5 milyon TL olarak belirlendi. Türkiye'ye yapılacak yatırım miktarının ise 1.4 milyar euro olması bekleniyor.

Şirket  otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.

Şirket ilgili mevzuata uymak ve gerekli olan tüm izinleri almak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçları elde etmek üzere Şirket aşağıdakileri gerçekleştirebilecek:

1.Her türlü motor, teçhizat ve akşamını, yedek parçalarını Türkiye’de imal edebilir, devredebilir, satabilir, servisini yapmak ve başka ülkelere ihraç etmek,

2.ithalat, ihracat, montaj, üretim ve araştırma geliştirme işleriyle ilgili serbest bölgelerde faaliyet göstermek, antrepo, liman ve benzeri tesisler kurmak ve bunları işletmek, bu hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek,

3.imal edilmekte ve edilecek olan her nevi motor, makine ve araçların asıl ve yedek parçalarını imal etmek, sanayi işletmeleri kurmak ve bu iş için gerekli her türlü makine ve teçhizat ve akşamı ile ilk madde ve sair maddeleri imal ve ithal etmek, ettirmek ve satın almak,

4.Her türlü kara nakil vasıtalarını, şoforlü veya şoforsüz olarak bizzat kiralamak üzere gerekli organizasyonları kurmak veya oto kiralama işi yapan kuruluşlara araçlarını kiraya vermek,

5.Türk ve yabancı şirketler ile, imal edilen ürünlerin Türkiye’de veya yurt dışında montaj ve satışına ilişkin taahhütlerine girmek,

6.Yolcu taşıma ve araç paylaşımı hizmetleri, sürücüsü ile birlikte otomobil ve limuzin benzeri özel araç kiralamaya ilişkin mobil cihazlar ve internet üzerinden sağlanan talepler üzerine ulaşım hizmetleri sağlamak konusunda yazılım, teknoloji desteği ve pazarlama hizmetleri vermek,

7.Yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak, pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak,

8.Şirket‘in amaçları doğrultusunda her türlü ticari, sınai ve diğer muhtelif işlemleri yapmak ve faaliyetleri ile ilgili olarak lisans, know-how, teknik destek ve yardım, alım, satım, kiralama, finansal kiralama, hizmet ve diğer sözleşmeleri akdetmek,

9.Şirket‘in konusu ile ilgili faaliyetlerinin gerektirdiği takdirde her türlü lisans, muvafakat, patent, know-how, imtiyaz, marka ve tüm gayri maddi ve/veya fikri mülkiyet haklarını, kısmen veya tamamen tescil etmek, almak, iktisap etmek, kiralama yolu ile kullanmak, lisanslamak veya satın almak ve bu hakları kısmen veya tamamen üçüncü kişilere satmak, kiralamak, devretmek ve lisans sözleşmesi yolu ile kullandırmak veya bu hakları üçüncü kişilerden almak ve bu haklar üzerinde teminat vermek maksadıyla rehin kurmak,

10.Şirket’in konusu ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak ve özel ofisler, atölyeler kurmak veya bunları almak veya satmak, kiralamak, ihdas etmek veya işletmek,

11.Otomotiv ürünlerinin üretimi, geliştirilmesi, tedariki, satışı, bakım ve onarım hizmetleri ve benzeri konularda gerekli özel eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla özel eğitim kurumlan açmak,

12. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirmek  bu doğrultuda yurt içinde ve yurt dışında fabrikası kurmak, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri vermek.

13.Kurulmuş ve kurulacak şirket ve teşebbüslere katılmak, bu şirketlerin ve teşebbüslerin hisse senetlerini almak, Şirket'in ürünlerinin satış ve dağıtımı için faaliyette bulunan şirketlere iştirak etmek,

14.İşletme konusu ile ilgili her türlü makine, teçhizat, araç ve yedek parça dahil menkul ve gayrimenkuller satın almak, elde etmek, ithal etmek, ihraç etmek, kiralamak, kiralama yolu ile tedarik etmek veya elden çıkarmak, Şirket veya üçüncü kişiler adına irtifak hakkı, rehin, ipotek, ticari işletme rehni de dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü ayni veya sözleşmesel hakkı iktisap etmek veya bunları vermek, bu hakları Tapu Dairesinde veya ilgili diğer dairelerde kurmak veya tescil etmek veya kaldırmak, bu mülkleri üçüncü kişilere kiralamak, onarmak ve gerektiği takdirde mülkü ve kirayı genişletmek, bu rehinleri, ipotekleri ve/veya diğer tahditleri kaldırmak,

15.Faaliyetleri doğrultusunda Türk veya yabancı finans kurum ve kuruluşlarına teşvik, kısa, orta, uzun vadeli yerli ve yabancı krediler almak için başvurmak ve almak, bu anlamda gerekli izinleri almak ve her türlü yasal işlemi gerçekleştirmek,

16.Yerli ve yabancı kişilerin veya tüzel kişilerin katılımı ile yeni ortaklıklar/ortak girişimler kurmak, mevcut   ortaklıklara/ortak girişimlere katılmak, bunlarla birleşmek veya nevi değiştirmek,

17.Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,

18.Şirket'in maksadı ve konusuyla ilgili olmak ve aracı kurum faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, tahvil, hisse senedi, bono, intifa hakkı senetleri, kupon ve özel veya kamu kuramlarına ait diğer tüm teminatlar dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü teminatı iktisap etmek, düzenlemek ve satmak, bunları teminat olarak iktisap etmek veya vermek ve bunlara bağlı olan hakları kullanmak,

19.Şirketin maksat ve konusuyla ilgili emre yazılı senet, bono, çek, müzekkere, ticari kağıt ve diğer kıymetli evrak keşide etmek, düzenlemek, kabul etmek, ciro ve icra etmek,

20.Hizmetlerin pazarlaması ile ilgili olarak her türlü reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirmek veya bu konuyla ilgili olarak başkalarına yetki vermek,

21. Şirket'in iştigal konusu ile ilgili olan her türlü taahhütlerde vermek.


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