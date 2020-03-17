Volkswagen, Corona virüs nedeniyle üretime ara vermeye başladı | Ekonomi Haberleri

Volkswagen Group, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara vermeye başladı.

Volkswagen Group CEO'su Herbert Diess şirketin İtalya, Portekiz, Slovakya ve İspanya'da üretime ara vereceğini ve Avrupa'daki geri kalan fabrikalarını da koronavirüs salgını nedeniyle kapatmaya hazırlandığını söyledi.

Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat ve Skoda markalarının sahibi Alman araba üreticisi salgının yarattığı belirsizlikler bu yıl performansımızla ilgili beklenti açıklamamızı imkansız hale getiriyor açıklamasında bulundu.

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Volkswagen'in işyeri komitesi, fabrikalarda işçilerin salgının yayılmasını önüne geçecek güvenli mesafeyi korumalarının imkansız olduğunu ve Cuma gününden itibaren üretimin durdurulmasını önerdiklerini açıkladı.

CEO Herbert Diess, "Satışlarda yaşanan olumsuz gidişata ve parçaların fabrikalara tedariğine dair artan belirsizliğe bakıldığında markalarımızın fabrikalarında üretime yakın zamanda ara verilecektir" dedi.

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