‹ Önceki Haber Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı Sonraki Haber › Bakan Varank: Türkiye aşı yapmaya odaklandı Bakan Varank: Türkiye aşı yapmaya odaklandı

Volkswagen, Corona virüs nedeniyle üretime ara vermeye başladı

17.03.2020 - 13:13 | Son Güncelleme :
Volkswagen, Corona virüs nedeniyle üretime ara vermeye başladı | Ekonomi Haberleri

Volkswagen Group, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara vermeye başladı.

Volkswagen Group CEO'su Herbert Diess şirketin İtalya, Portekiz, Slovakya ve İspanya'da üretime ara vereceğini ve Avrupa'daki geri kalan fabrikalarını da koronavirüs salgını nedeniyle kapatmaya hazırlandığını söyledi.

Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Lamborghini, Porsche, Seat ve Skoda markalarının sahibi Alman araba üreticisi salgının yarattığı belirsizlikler bu yıl performansımızla ilgili beklenti açıklamamızı imkansız hale getiriyor açıklamasında bulundu.

##$HABER_1460743$##

Volkswagen'in işyeri komitesi, fabrikalarda işçilerin salgının yayılmasını önüne geçecek güvenli mesafeyi korumalarının imkansız olduğunu ve Cuma gününden itibaren üretimin durdurulmasını önerdiklerini açıkladı.

CEO Herbert Diess, "Satışlarda yaşanan olumsuz gidişata ve parçaların fabrikalara tedariğine dair artan belirsizliğe bakıldığında markalarımızın fabrikalarında üretime yakın zamanda ara verilecektir" dedi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
86.917 Değişim: 0,16% Hacim : 1.742 Mio.TL Son veri saati : 10:48
Düşük 84.303 18.03.2020 Yüksek 87.825
Açılış: 84.777
6,4529 Değişim: 0,85%
Düşük 6,3873 18.03.2020 Yüksek 6,4575
Açılış: 6,3986
7,0897 Değişim: 0,76%
Düşük 7,0187 18.03.2020 Yüksek 7,1109
Açılış: 7,0365
311,21 Değişim: -1,05%
Düşük 310,39 18.03.2020 Yüksek 318,11
Açılış: 314,52
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.