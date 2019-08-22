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Volkswagen CEO'su Tesla'ya ortak olmak istiyor

22.08.2019 - 16:51 | Son Güncelleme :
Volkswagen CEO'su Tesla'ya ortak olmak istiyor | Ekonomi Haberleri

Volkswagen CEO'su Diess, pil ve yazılım teknolojisine sahip olmak için ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya ortak olmak istiyor.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Alman iş dünyası dergisi Manager Magazin'de yer alan habere göre; pil ve yazılım teknolojisine sahip olmak için ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya ortak olmak istiyor. Adı belirtilmeyen bir Volkswagen yöneticisi, habere göre "Diess eğer yapabilecek olsa hemen yola koyulacak" dedi.

Habere göre, Volkswagen'in Tesla'nın pil ve yazılım gibi alanlardaki teknolojik yetkinliklerini kullanabilmesi için Tesla'ya ortak olması yeterli olacak. Ancak yine habere göre satın alma için gereken para için Volkswagen'in kontrol hissesine sahip Piech ve Porsche ailelerinden onay alınması gerekiyor.

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Haber ile ilgili olarak Volkswagen'e ulaşılamadı.

Volkswagen'e yakın bir kaynak yönetim kurulunun Tesla'dan pay almak için şu anda görüşme yürütmediğini söyledi.

Habere göre Diess, Tesla CEO'su Elon Musk ile düzenli olarak görüşüyor. Tesla şu ana kadar Volkswagen'in birlikte hareket etme veya ittifak kurma çabalarını reddetti.

Volkswagen'e yakın bir bankacı ise Diess'in Tesla'nın yazılım mühendislerine sahip olmak istediğini, ancak Tesla'nın tamamını satın almak gereken 30 milyar doları harcamayı halkı gösterecek bir sebep bulamadığını söyledi.


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