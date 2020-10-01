Vodafone Türkiye'ye yeni CEO | Ekonomi Haberleri

Vodafone Türkiye Üst Yöneticiliği (CEO) görevine, 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere Alex Froment-Curtil atandı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, 2016'dan bu yana Vodafone Türkiye CEO'su olarak görev yapan Colman Deegan, 1 Kasım'dan itibaren bayrağı Alex Froment-Curtil'e devredecek. Deegan ise Vodafone İspanya CEO'su olarak yeni görevine başlayacak.

Alex Froment-Curtil, 2003'ten bu yana Vodafone Grubu, Vodafone Malta ve Vodafone Macaristan'da üst düzey görevlerde bulunmasının ardından 2016-2018 döneminde Vodafone Macaristan CEO'luğunu üstlendi.

2018'den bu yana Vodafone Mısır'ın CEO'su olarak görev yapan Froment-Curtil, finansal hizmetler ve sağlık alanlarında Vodafone dijital çözümlerini pazara sunan büyüme odaklı bir döneme ve Vodafone Mısır'ın operasyonlarıyla müşteri hizmetlerinin dijitalleşmesi süreçlerine liderlik etti.

Froment-Curtil'in liderliğinde Vodafone Mısır, "En İyi İşveren" ödülüne layık görüldü.

"VODAFONE TÜRKİYE'YE KATILMAKTAN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLUYUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alex Froment-Curtil, Türkiye'deki yatırımlarının 15. yılını kutlayacak Vodafone Türkiye'ye katılmaktan ötürü çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Vodafone Türkiye, yıllar boyunca imza attığı büyük başarılar ve son dönemde teknoloji iletişim şirketi olma yolunda gerçekleştirdiği önemli dönüşümle topluma sunduğu kritik dijital hizmetlerle herkes için kesintisiz iletişim sağlamada merkezi bir role sahip bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Colman Deegan ise Vodafone Türkiye'deki ekipten ve son 4 yılda birlikte başardıklarından gurur duyduğunu belirterek, "Bu başarıların içerisinde dijitalleşme vizyonumuz çerçevesinde tüm dijital kanallarımızda aylık 16 milyon kullanıcı, 'Vodafone Yanımda' ve 'TOBi' gibi uygulamalarla 600 milyondan fazla etkileşim gerçekleşmesi de yer alıyor. Ayrıca, 2018'de 'En İyi İşveren' ve 'kadın çalışanların en çok tercih ettiği şirket' olarak seçilmek de gurur vericiydi." değerlendirmelerini yaptı.

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