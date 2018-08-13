Vodafone Red’liler 440 milyon TL’lik ‘ayrıcalık’ yakaladı

Sekizinci yılını kutlayan Vodafone Red, müşterilerini son bir yılda yaklaşık 440 milyon TL’lik ayrıcalıktan faydalandırdı.

Vodafone Red müşterilerine, 396 milyon TL’si yurtdışı faydalarıyla, 40 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 3,4 milyon TL’si içerik servisleriyle olmak üzere yaklaşık 440 milyon TL’lik ayrıcalık sağlandı.

Red’liler, bir yıl içerisinde 20.5 milyar dakika konuşurken, 213,3 milyon GB mobil internet kullandı. Ayrıca 3.5 milyar da SMS attı. Vodafone Red'lilerin internet kullanımı ortalama yüzde 57 artarken, aylık internet kullanımı 8,5 GB'a ulaştı.

“ÜLKE EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLADIK”

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Vodafone Red’in son bir yılını değerlendirdi. Deegan, “Vodafone Red ile müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Yurtdışında da geçerli tarifeler, yurtdışıyla yurtiçi gibi konuşma imkânı, Türkiye’den yurtdışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, Zubizu ve birçok markada indirim gibi ayrıcalıklarla Red’li müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” şeklinde söylerken, sunulan bu ayrıcalıklarla ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını belirtti. Vodafone Türkiye CEO’su Deegan, önümüzdeki dönemde de Red’lilere zaman kazandıracak, onların hayatlarını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceklerini ekledi.

“RED MÜŞTERİLERİ VİZYONUN TAM ORTASINDA”

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, Vodafone Red’in sekizinci yılını kutladıklarının altını çizerken, “Dijital dönüşümde liderlik etmek bizim vizyonumuzun temelinde yatıyor. Vodafone Red müşterileri vizyonun tam ortasında oturuyor. Çünkü kullanım alışkanlıklarına baktığımızda bugün Vodafone Red bazında yüzde 96’sı akıllı telefon kullanıyor ki bu rakam bırakın Türkiye’yi dünyada çok yüksek bir rakamdır. Yine bu kitlenin yüzde 88’i bugün 4.5G abonesi” dedi.

HER ŞEY DAHİL PASAPORT HİZMETİYLE 245 MİLYON TL TASARRUF

Verilen bilgilere göre; Vodafone, ‘Her Şey Dahil Pasaport’ kullanıcılarına 45 ülkede, ‘Her Şey Dahil Pasaport – Dünya’ kullanıcılarına ise 104 ülkede tarifelerindeki tüm içeriği tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullanma imkânı sağlıyor. Son 1 yılda 288 bin kişinin kullandığı ‘Her Şey Dahil Pasaport’ hizmeti, Vodafone Red'lilere bu süreçte 245 milyon TL’lik tasarruf sağladı.

YURTDIŞINI ARARKEN 151 MİLYON TL TASARRUF EDİLDİ

Türkiye’den yurtdışını ararken Red’liler, 23 ülkeyle yurtiçini arar gibi konuştu. Son 1 yılda Vodafone Red’lilerin aylık ortalama yüzde 10’u yurtdışını aradı. Vodafone Red'liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 151 milyon TL tasarruf etti.

VODAFONE PASS İLE 38,9 MİLYON GB İNTERNET TÜKETİLDİ

Geçtiğimiz yıl Vodafone Red tarifelerine eklenen ‘Vodafone Pass’ paketlerinde en popüler video, müzik, sosyal medya ve iletişim uygulamaları tarifedeki internetten yemiyor. Böylelikle, Red’liler internet tüketmeden Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Spotify uygulamalarını kullanabildi. "Vodafone Pass" paketleriyle, geçtiğimiz 1 yılda 2,2 milyon kişi kotasından yemeden internete girdi ve 38,9 milyon GB mobil internet tüketti.

İLK DİJİTAL TİYATRO

Vodafone Red müşterileri, Türkiye’nin ilk dijital tiyatrosunu deneyimledi. ‘Kürk Mantolu Madonna’ ile dijital tiyatro konsepti, Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık 10 bin tiyatro sever ile buluştu. Uzun yıllardır yapılan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirliklerine ise yenisi eklendi. Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye’de ilk defa dijital film gösterimleri ve sanal gerçeklik oturumları yapıldı ve 18 binden fazla Vodafone Red abonesi bunu deneyimledi.

"FİBER'DE SEKTÖR OLARAK BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"

Toplantı sonunda Vodafone Türkiye CEO’su Deegan ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Baytorun gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'deki mevcut fiberin ortak paylaşımı konusundaki görüşleri sorulan Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, "Sektörümüzde fiberle ilgili pek çok paylaşım oluyor. Bildiğiniz gibi, bir yıl önce Vodafone ve Turkcell fiber varlıklarını paylaşma kararı aldı, bunu TÜRKSAT ile genişlettik. Türkiye'de 7 milyonu aşkın haneye ulaşacağız. Elbette daha fazlası olacak.

Türkiye'nin 2023 Ulusal Genişbant Planı'nın hedeflerine ulaşmak istiyorsak bu sayının 10 milyon haneyi geçmesi gerekir. Bu da neredeyse Türkiye'deki hanelerin yarısı ediyor. Bu hanelere 100 Mbps hızları ulaştırmak için fiber altyapıya ihtiyacımız var. Sektör olarak birlikte çalışmalıyız. Türk Telekom ile olan mevcut protokolümüzün yanı sıra Ankara'da, Türk Telekom'un varlıklarını paylaşmak üzere yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. Daha fazla fiber için alınacak uzun bir yol var."

"ŞU AN ARAMA MOTORU GİBİ BİR ODAĞIMIZ YOK"

Baytorun, arama motoru ve müşteri hizmetleri konularında sorulan soruları şu şekilde cevapladı:

"Şu an arama motoru gibi bir odağımız yok, biz farklı servislere odaklanıyoruz. Global markalarla iş birliği bizim için çok kritik ama bunun dışında, güvenli net, güvenli depo, Vodafone TV gibi kendi geliştirdiğimiz inovasyonlarımız var, onlar da ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Güvenli net ürünümüzü bugün 800 bin Vodafone abonesi kullanıyor, Güvenli depo 180 bin kullanıcı seviyelerine ulaştı. Müşteri hizmetleri her zaman önceliğimiz, oraya da yatırıma devam ediyoruz, önceliğimiz dijitalleşmeyi oraya da taşımak."