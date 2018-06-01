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Vize serbestisinde önemli gelişme

01.06.2018 - 12:51
Vize serbestisinde önemli gelişme

AB heyetinin vize serbestisiyle ilgili Türkiye'nin yaptığı çalışmaları olumlu bulduğunu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiler şöyle: Ülkemizle AB arasındaki Vize Serbestisi Diyaloğu toplantısı Bakanlığımız Konsolosluk İşleri Genel Müdürü ile AB Komisyonu’nun göç konularından sorumlu Genel Müdürü eş-başkanlığında teknik düzeyde 31 Mayıs günü Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Bakanlığımız yetkililerinin yanı sıra, vize serbestisi süreci kapsamında çalışmalarda bulunan AB Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızdan yetkililer katılmıştır.

Toplantıda, AB ile vize serbestisi diyaloğu kapsamında henüz karşılanmayan kriterlere ilişkin Şubat 2018'de AB Komisyonu'na tevdi ettiğimiz Çalışma Planımız hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

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AB Komisyonu Vize Serbestisi Diyaloğunun yeniden canlandırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, Çalışma Planımızı kalan kriterlerin karşılanmasına yönelik olumlu bir adım olarak gördüklerini, 2016’dan bu yana geçen sürede yaşanan gelişmelerin yarattığı zorlukları bildiklerini vurgulamıştır. Komisyon heyeti, sunduğumuz Çalışma Planı’nın teknik ayrıntıları hakkında ilave bilgi talep etmiştir.

Toplantıda, ilgili kurumlarımızca önerilerimiz hakkında AB Komisyonu heyetine ayrıntılı bilgi sunulmuş, ayrıca bazı teknik düzenlemelerde atılabilecek adımlar hakkında görüşler paylaşılmıştır.

Komisyon’la teknik çalışmaların önümüzdeki dönem sürdürülmesi konusunda mutabakata varılmıştır.


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