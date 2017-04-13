"Vize için AB'ye son öneriyi sunacağız"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB ile vize sorununu çözmek istediklerini belirterek, AB'ye bu konuda son öneriyi sunacaklarını ifade etti.

Antalya İşadamları Derneği'nin (ANTİAD) düzenlediği toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize konusunda AB'ye son öneriyi sunacaklarını belirtti.

Çavuşoğlu, "16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız. Ondan sonraki süreci nasıl sürdüreceğimizi değerlendirip aldığımız kararları sizlerle paylaşacağız. AB ile vize sorununu çözmek istiyoruz. Türkiye üyelik için müzakere eden bir ülke. Müzakere etmeyen birçok ülke ile AB vizeleri kaldırdı. Gürcistan ile en son bu anlaşmayı yürürlüğe koydular. Ama biz millet olarak bunu hak ediyoruz. Bu vize serbestisini almamız lazım. En son imzaladığımız göç anlaşması bunun bir parçasıdır. Göç, vize serbestisi ve geri kabul anlaşmalarının birlikte uygulanması gerekiyor" dedi.

Çavuşoğlu, AB ile yürütülen serbest ticaret anlaşması müzakereleriyle ilgili olarak da, "Serbest ticaret anlaşmalarını imzalamamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile 1990'lı yıllarda imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleştirmek için müzakerelere başladık. Üç tur müzakeler yapıldı ve 16 Nisan'dan sonra AB ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her iki tarafın da bu konuda kararlılığı var. AB kendi kurullarından müzakereler için kararları çıkardı. Günümüz ekonomik anlayışını yansıtmıyor, bunu güncellememiz lazım" diye konuştu.

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK RUSYA'YA GİDECEK

Rusya'nın tarım ürünleri ithalatına uyguladığı yasağa da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Rusya uçak düşürmesi hadisesinden sonra sorunlar yaşadık. Bu sorunları maalesef hepsi giderilmiş değil. Bazı tarım ürünlerinin ihracatı konusunda henüz sorun yaşanmaya devam ediyor. Bunları konuşmak ve engelleri kaldırmak için Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek önümüzdeki hafta Rusya'ya gidecek" ifadelerini kullandı.

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