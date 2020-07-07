Vestel 603 yeni istihdam sağlayacak | Ekonomi Haberleri

Vestel, Manisa'daki üretim fabrikalarında 603 yeni istihdam sağlayacağını duyurdu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni alımlarla şirketin istihdam kapasitesinde yüzde 4'e yakın büyüme sağlanacak. Açıklamaya göre, Vestel mevcut durumda yaklaşık 17 bin istihdam sağlıyor.

Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Temmuz sonuna kadar mavi yaka çalışan kadromuza 603 kişi daha eklenecek...Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor" dedi.

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