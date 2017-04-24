"Vergisini ödemeyene tebligatlar yapıldı"

Maliye Bakanı Ağbal, "Vergisini ödemeyen uluslararası e-ticaret şirketlerine gerekli tebligatlar yapıldı" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, e-ticaret yapan uluslararası firmalar nezdinde vergi incelemeleri yaptıklarını belirterek, Türkiye'de kazanılan ve vergisi ödenmeyen gelirlerle ilgili muhataplara gerekli tebligatların yapıldığını söyledi.

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Anadolu Ajansı'nın (AA) internet sitesinde dün yer alan habere göre Ağbal Maliye Bakanlığı olarak "ülkede kim para kazanıyorsa, vergisini ödemeli" prensibiyle haraket ettiklerini belirterek, Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası e-ticaret firmalarının vergilendirilmesi konusunda hukuki değerlendirme ve teknik çalışma yaptıklarını kaydetti.

Vergi incelemeleri sonucunda Türkiye'de kazanılan ve vergisi ödenmeyen tutarlarla ilgili muhataplara gerekli tebligatları yaptıklarını bildiren Ağbal, "Bir kısmı gelip, bunu anlaşarak ödemek istedi, bir kısmı da dava etti. Bu konuda gerek hukuki değerlendirmelerimizi yapmış bulunuyoruz. Vergisini kendiliğinden ödemek isteyemeyenlere karşı da gerekli vergi denetim mekanizmalarını kullanıyoruz" dedi ve ekledi:

"Bir grup şirket Türkiye'nin bu konudaki tavrını gördüğü için Türkiye'de ofis kurdu, vergisini ödüyor ama... (diğerleri) uluslararası vergilendirme kurallarına göre vergilerini burada da ödemek durumundalar."