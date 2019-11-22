Vergi paketi Meclis’ten geçti | Ekonomi Haberleri

Dijital hizmetler ile konaklama sektöründe yeni vergiler getiren Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

- Yasaya göre, dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi olacak. Dijital Hizmet Vergisi’nden muaf olanlar ile bu vergiden istisna tutulan hizmetler belirlendi. Buna göre, Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon liradan veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro’dan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar Dijital Hizmet Vergisi ödemeyecek. Bu verginin oranı yüzde 7.5 oldu. Bu oranı yüzde 1’e kadar indirme veya iki katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verildi.

KONAKLAMA VERGİSİ YÜZDE 1

- “Konaklama Vergisi” adıyla yeni bir vergi kalemi geldi. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler Konaklama Vergisi’ne tabi olacak. Yasaya eklenen maddeyle, konaklama vergisi 31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.

- Eser sahiplerine tanınan serbest meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutuldu. Spor hakemlerine ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna tutulmasına ilişkin düzenleme, basketbol ve voleybol dallarının en üst liglerinde görev alanlar hariç, amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlerle sınırlandırıldı.

- Amatör spor dallarının desteklenmesi amacıyla bir fon oluşturuldu. Yasaya önergeyle eklenen maddeye göre, spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan şirketlerce sporculara ödenen ücretlerden kesinti yapılacak.

- Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarıldı. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi ödeyecek.

- Vergi kaybı cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Uzlaşmanın olması halinde ödenecek vergi kaybı cezası için yüzde 25 indirimden yararlanma olanağı getirildi.

LÜKS KONUT SAHİPLERİNE TEBLİĞ

- Değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlardan “değerli konut” vergisi alınacak. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7.5 milyon lira arasında olanlar binde 3; 7.5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6; 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve kesinleşen değer aynı usulle ilgilisine tebliğ edilecek.

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