‹ Önceki Haber Yoğun veri akışı takip edilecek! İşte detaylar Yoğun veri akışı takip edilecek! İşte detaylar Sonraki Haber › Google Android’de değişiklik yapacak Google Android’de değişiklik yapacak

Venezuela'dan 'dolar' kararı

17.10.2018 - 09:57
Venezuela'dan 'dolar' kararı

Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Aissami, ülkesindeki tüm bankacılık işlemlerinde artık ABD dolarının yerine euro ve yuan gibi para birimlerinin kullanılacağını duyurdu.

Venezuela'da Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te, hükümetin Venezuela'daki krizle mücadele için ortaya koyduğu Ekonomik İyileşme ve Yükselme Programı çerçevesinde aldığı kararları açıkladı.

Venezuela'ya yapılan ekonomik saldırılarda ABD dolarının bir silah olarak kullanıldığını belirten Aissami, artık ülkesindeki bankacılık işlemlerinde bunun yerine Euro ve yuan gibi para birimlerine geçileceğini söyledi.

ABD tarafından ülkesine uygulanan mali yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Aissami, buna karşın hükümet olarak böyle bir bahanenin arkasına saklanmayacaklarını ve teslim olmayacaklarını dile getirdi.

##$HABER_1449828$##

Tareck El Aissami, yaptırımların tarım ve eczacılık alanındaki bazı özel şirketleri dahi hedef aldığına değinerek, bunun emperyalizmin çılgınlığının nerelere kadar uzanacağını gösterdiğini anlattı.

ABD'nin bir yandan yaptırımlarla Venezuela'nın uluslararası ödeme işlemlerini durdurduğunu diğer yandan da Venezuela halkına yardım etmekten bahsettiğini hatırlatan Aissami, bu durumun "ABD hükümetinin ikiyüzlülüğünü" gösterdiğine dikkati çekti.

Aissami, "Buradan duyuruyorum; Venezuela halkına yapabilecekleri en iyi yardım emperyalizmin pençelerini, katillerini ve suçlularını ülkenin üzerinden çekmesidir. Bizi özgür bıraksınlar, kimsenin yeni sömürgesi olmayacağız" dedi.

DİĞER ÖNLEMLER

Piyasaya 2 milyar euroluk bir meblağ sürüleceğini aktaran Aissami, bunun yanında üreticiler için kasım ve aralıkta hükümetin yeni tekliflerinin olacağını kaydetti.

Aissami, ayrıca hükümetin, Kolombiya sınırındaki kaçakçıların cezalandırılması amacıyla kurucu meclisten bir düzenleme yapmasını isteyeceği bilgisini verdi. Basın toplantısında, Ekonomi ve ve Finans Bakanı Simon Alejandro Zerpa ile Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega Sanchez hazır bulundu. 


‹ Önceki Haber Yoğun veri akışı takip edilecek! İşte detaylar Yoğun veri akışı takip edilecek! İşte detaylar Sonraki Haber › Google Android’de değişiklik yapacak Google Android’de değişiklik yapacak
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
98.764 Değişim: 0,30% Hacim : 4.052 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 98.582 17.10.2018 Yüksek 99.554
Açılış: 99.223
5,6895 Değişim: 0,07%
Düşük 5,6656 17.10.2018 Yüksek 5,7176
Açılış: 5,68575
6,5813 Değişim: -0,05%
Düşük 6,5510 17.10.2018 Yüksek 6,6105
Açılış: 6,58445
224,28 Değişim: 0,12%
Düşük 222,68 17.10.2018 Yüksek 224,99
Açılış: 224,01
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.