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Venezuela dış borcunu yeniden yapılandıracak

03.11.2017 - 12:28

Venezuela giderek daha fazla yük yaratan dış borcunu yeniden yapılandırma planlarını açıkladı. Venezuela'nın bu adımı nakit sıkıntısı çeken ülkenin temerrüte düşmesine yol açabilir.

Petrol üreticisi sosyalist bir ekonomi olan Venezuela halkına gıda ve ilaç bulmakta zorlanıyor. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, vadesi dün dolan bir tahvilin 1.1 milyar dolarlık geri ödemesinin yapılacağını taahhüt etti, ancak aynı zamanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için "gelecek tüm ödemelerin yeniden yapılandırılması" konusunu çalışmak komisyon oluşturdu.

Amerikan bankalarının yeniden yapılandırma anlaşmalarına katılmasını, hatta müzakere etmesini engelleyen ABD yaptırımlarından dolayı Venezuela'nın borçlarını yeniden yapılandırmak için az sayıda seçeneği var. Bu yüzden geri ödeme yükünü hafifletmek için Maduro'nun atabileceği en kolay adım tek taraflı olarak geri ödemeleri durdurmak.

Maduro dün televizyonda yayımlanan konuşmasında, "Venezuela'nın tüm dış borcunun yeniden finanse etmeye, yeniden yapılandırmaya ve ülkemizin mali olarak cezalandırma ile mücadeleye başlaması için Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami liderliğinde özel bir cumhurbaşkanlığı komisyonu görevlendiriyorum" dedi.

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New York merkezli Torino Capital'e göre, Venezuela ve devlete ait şirketlerin New York eyaleti yasalarına tâbi 49 milyar dolar tutarında borç senedi bulunuyor.

Hükümet ve devlet petrol şirketi PDVSA'nın yılsonuna kadar 1.6 milyar dolar borç ve gecikmiş faiz ödemesi, bunun yanı sıra 2018'de 9 milyar dolar borç geri ödemesi bulunuyor.

Yatırımcılar PDVSA'nın bir sonraki borç ödemesini yapamaması halinde temerrüte düşeceğini söylüyorlar. Şirketin aslında 12 Ekim'de 81 milyon doları geri ödemesi bulunuyordu, ancak şirket borçlanma sözleşmesi kapsamında tek seferlik 30 günlük ek süre hakkını kullandı.

Venezuela'nın bu tarihi kaçırıp temerrüte düşmesi Arjantin'in uluslararası piyasalardan uzun yıllarca borçlanamamasına neden olan 2001'deki temerrütün başlattığı gibi bir borç krizi yaratabilir.

ABD'li bankalar, Sosyalist Parti'nin sert retoriğine rağmen ülkenin borçlarını ödeme taahhütlerinden geri adım atmayacağını varsayarak uzun yıllar boyunca Venezuela'ya milyarlarca dolar aktardı.

Maduro, Venezuela'nın ana geliri olan petrol fiyatlarının 2014 yılındaki çöküşünden sonra döviz gelirlerini gıda ve ilaç ithalatı yerine borçlarını geri ödemek için kullanarak birçok yatırımcıyı şaşırttı. PDVSA ise 2016'da borçları yeniden yapılandırmak için görüşmeler başlattı.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve devlete ait kuruluşlar tarafından yeni tahvil ihracını engelleyen yaptırımlar başlattıktan sonra bu seçenek de masadan kalktı.


Etiketler

  • petrol
  • ekonomi
  • Venezuela
  • üretici
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