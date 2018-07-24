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Venezuela'da enflasyon yüzde 1 milyonu bulacak

24.07.2018 - 12:23
Venezuela'da enflasyon yüzde 1 milyonu bulacak

Uluslararası Para Fonu, Venezuela`da enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 1 milyona ulaşmasını bekliyor.

Latin Amerika'nın hiperenflasyon sarmalında gıda ve ilaç kıtlığı ile mücadele eden petrol zengini ülkesi Venezuela için Uluslararası Para Fonu (IMF) yüzde 1 milyon oranında enflasyon artışı tahmin etti.

Business HT' de yer alan habere göre; IMF, 2018'in sonuna kadar Venezeuela'da enflasyonun yüzde 1 milyona ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

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IMF, Venezuela'daki durumu 1923'teki Almanya'ya benzetti.

IMF'den yapılan değerlendirmede, "Almanya'da 1923'te ya da 2000'lerin sonunda Zimbabve'de yaşanan durumun benzerini 2018'in sonuna kadar Venezuela'da yaşanmasını, enflasyonun yüzde 1 milyona yükselmesini bekliyoruz" dedi.

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