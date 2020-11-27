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Varlık Fonu'nda görev değişimi

27.11.2020 - 16:40 | Son Güncelleme :
Varlık Fonu'nda görev değişimi | Ekonomi Haberleri

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut’un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi. Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı tarafından atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinde değişikliğe gidildiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görevlerinden aflarını talep eden sayın Berat Albayrak ve sayın Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır." ifadesine yer verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürütüyor.


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