Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ertem, "Türkiye Varlık Fonu borsada alım yapmadı, stratejinin belirlenmesi sonrası yurtdışında marka ya da içeride borsada hisse alımı mümkün" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) bugüne kadar Borsa İstanbul'da herhangi bir işlem yapmadığını belirterek, TVF'nin hazırlık aşamasındaki üç yıllık stratejinin ortaya çıkması sonrası yurtdışında bir markanın satın alması ya da içeride borsada hisse alımının mümkün olduğunu söyledi.

TRT Haber'in canlı yayınında konuşan Ertem, "TVF'nin borsada 1 TL'lik hisse alımı yok" dedi ve fonun herhangi bir işlem yapmadan önce üç yıllık strateji planının ortaya çıkmasını bekleyeceğini belirtti.

Ertem TVF'nin asıl amacını ise "Türkiye'ye daha çok kaynak çekilmesi" olarak özetledi.

Stratejinin belirlenmesi sonrası bu strateji kapsamda "TVF'nin yurtdışında bir markayı, bankayı satın alması tabiî ki söz konusu olabilir" diyen Ertem, "TVF (Türkiye'de) borsadan da alım yapabilir ancak üç yıllık strateji açıklandıktan sonra işlem yapmaya başlayacak" dedi.

TL STABİLİTE KAZANACAK

Referandum sonrası TL'de daha stabil ve öngörülebilir bir seyir görüleceğine de değinen Ertem, "Özellikle 2016'nın son çeyreğinde TL'nin hızlı değer kaybetmesinden çok şikayet ettik. (Referandum sonrası) bir stabilite kazanacağımızı düşünüyorum. 2017 yılında zaten elde etmeye başladık; piyasalar 'evet'i satın almaya başladı. 17 Nisan sabahı evet çıkarsa TL'de bir oynaklığın gidecek kalkacağı bir yere doğru gideceğiz" dedi.

Ertem, bir para biriminin düşük oynaklıkta ve piyasaların öngördüğü seviyelerde olduğunda ancak güçlü olarak nitelendirilebileceğini belirterek, "Biz yaklaşık iki-üç aylık bir sürede özellikle de son ayda TL üzerindeki köpüğün giderek kalktığını, normal seviyelerin piyasanın beklediği öngördüğü seviyeler olduğunu görüyoruz" dedi ve ekledi:

"Dolayısıyla TCMB'nin attığı doğru adımlar sayesinde burada yavaş yavaş köpüğün kalktığını görüyoruz. Fiyatlamanın gerçekçi olduğu görüyoruz. Referandum sonrası oynaklığın volatilitenin daha da aşağı indiği, ihracatçının ithalatçının tüm piyasa oyuncularının önlerinin daha net görebilecek."

Ertem, "Önümüzdeki dönemde kurdaki oynaklığın aşağı inmesiyle birlikte TCMB'nin çok yüksek yerden fonlama yapacağını düşünmüyorum, burada rahatlama olacaktır. Fonlama faizleri aşağı inecektir; bu da bankalara olumlu yansıyacaktır" dedi.

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EN HIZLI ETKİ YATIRIM KARARLARINDA GÖRÜLECEK

Referandum sonrasında en hızlı etkinin yatırım kararlarında görüleceğini belirten Ertem, "Kararlar daha hızlı alınabilecek. 17 Nisan'da ilk etkiyi burada göreceğiz. Hem dışarıdan bekleyen FDI yatırımları hem de içeride tevzi yatırımların sanayi yatırımlarına kadar bir çok yatırımın devreye girdiğini göreceğiz. Enerjide alınan kararlar yatırımlar 17 Nisan itibarıyla çok daha hızlı uygulanacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğine dair referandum 16 Nisan'da yapılacak; AKP ve MHP'nin desteklediği düzenlemeye, CHP ve HDP karşı çıkıyor. 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin referandumda kabul edilmesi, cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmesine imkan tanırken, bu nedenle muhalefet ve çeşitli kesimlerde "tek adamlık" endişesini yükseltiyor. Referandum sonrası para piyasalarında atılacak adımların da olduğuna dikkat çeken Ertem, "Giriş çıkışların daha serbest TCMB'nin daha etkin olduğu reformları hayata geçireceğiz" dedi.

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Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) bugünden 100 milyar TL'nin üzerinde krediyi teminatlandırdığına da dikkat çeken Ertem 2017 sonu 2018 başında KGF'nin 180 milyar TL'ye ulaşacağını söyledi. KGF'nin büyümeye önümüzdeki yıllarda 1.5 pozitif katkı yapacağına da dikkat çeken Ertem "2018-2019'da çift haneye yaklaşan büyüme dinamiğinin ortaya çıkacağını düşünüyorum... KGF işsizliği önlüyor, piyasayı canlandırıyor, para üretime gittiği için enflasyona da yol açmıyor" dedi.

Ertem, şu anda çift hanenin üzerindeki enflasyonun yılın ikinci yarısında "hızla" aşağı ineceğini de belirterek, tarım ve gıda alanlarındaki çarpıklıkların önlenmesiyle birlikte TCMB'nin enflasyon öngörülerine ulaşmada daha da rahatlayacağını belirtti.

Ertem, ayrıca referandum sonrasında vergi sisteminde de Maliye Bakanlığı'nın önemli adımlar atmasını beklediğini de ifade etti ve "KDV sisteminde revizyon gelecek" dedi.

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