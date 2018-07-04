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'Varlık Barışı'nda kritik tarih

04.07.2018 - 11:25
'Varlık Barışı'nda kritik tarih

Yurt dışında bulunan varlıklarını 30 Kasım'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Maliye Bakanlığının "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, "Varlık barışı" olarak bilinen, gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, yurt dışında bulunan varlıklarını 30 Kasım'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Bu varlıklara ilişkin bildirimler, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilecek.

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Söz konusu varlıklar, bu amaçla hazırlanan formla bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Söz konusu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

EK BİLDİRİM İMKANI

Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan varlıklar için 30 Kasım'a kadar birden fazla bildirimde bulunabilecek.

Yapılan hataların düzeltilmesi ya da bildirime konu edilen varlıkların azaltılması amacıyla yeni bir bildirimde bulunmak istenilmesi halinde de 30 Kasım'a kadar söz konusu bildirimin düzeltilmesi mümkün olacak.

30 Kasım'dan sonra ise düzeltme talepleri dikkate alınmayacak. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirime konu edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya buradaki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin kapatılmasında kullanılabilecek.

Bu hükümden yararlananlar, kredilerini kapattıklarına dair yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan alacakları tevsik edici belgelerin bir örneğini bildirimlerine ekleyecek.

Yurt dışında bulunan taşınmazlar gibi kapsama girmeyen varlıklar, düzenleme kapsamındaki varlıklara dönüştürülerek ülkeye getirilebilecek.

Yurt dışında bulunan varlıkların bildirimi üzerine banka veya aracı kurumlar kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31 Aralık'a kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecek.

Beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden, vergi dairelerince yüzde 2 tarh edilen vergi, bu tarihe kadar banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecek.

TÜRKİYE'DE BULUNAN VARLIKLAR

Düzenleme, yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkların kayda alınmasını da kapsıyor.

Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da 30 Kasım'a kadar beyan edilebilecek. Bu varlıklar için de yüzde 2 oranında vergi 31 Aralık'a kadar ödenecek.

Tebliğle, düzenlemeye konu varlıkların hangi değerleme ölçütü ile değerleneceği konusu da açıklığa kavuşturuldu.

Söz konusu varlıkların 31 Temmuz'a kadar bildirilerek Türkiye'ye getirilmesi halinde, bu varlıklara ilişkin vergi uygulanmayacak.

Vergi uygulanmaması, söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirildiğine dair belgelerin anılan tarihe kadar ilgili banka veya aracı kuruma ibraz edilmesi gerekecek.


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