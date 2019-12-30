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Varlık Barışı’nda süre uzatıldı

30.12.2019 - 08:32 | Son Güncelleme :
Varlık Barışı’nda süre uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı.

Varlık Barışı’na ilişkin önemli gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de Varlık Barışı’na ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı. Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30/06/2020 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.


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