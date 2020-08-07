Varank: Dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Varank, "Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur" dedi.

Varank ayrıca, "Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük, yatırım iştahını artıran adımlarla Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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