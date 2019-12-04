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Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama

04.12.2019 - 10:51
Vakıflar Bankası'ndan Hazine'ye hisse devrine ilişkin açıklama | Ekonomi Haberleri

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'nca, A ve B grubu hisselerin Hazine'ye devrine ilişkin işlemler hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı, borsada işlem gören D grubu hisselerle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirildi.

Türkiye Vakıflar Bankası'nın ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin yaptığı açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada, 24 Aralık 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nda yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildiği anımsatıldı.

Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı kararıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 43 A grubu ve yüzde 15,51'i B grubu olmak üzere toplam yüzde 58,51'lik hisseye ilişkin beher hisse değerinin belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girmesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik bankamız hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedilme süreci başlamıştır. Söz konusu devir işlemi, 6219 sayılı Kanun'da belirtildiği üzere Cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe girdiği 3 Aralık'tan itibaren bir hafta içerisinde tamamlanacaktır. Kararda belirtilen hisselere ilişkin devir işlemleri hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmayacak olup borsada işlem gören D grubu yüzde 25,22'lik hisselerle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır."

Açıklamada, bankanın hisselerinin devir işlemlerine ilişkin gelişmelerin, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuna duyurulacağı vurgulandı.


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