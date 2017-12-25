‹ Önceki Haber Türk Telekom’dan eğlenceli bir girişimci hikayesi Türk Telekom’dan eğlenceli bir girişimci hikayesi Sonraki Haber › Türkiye'ye 'ucuz et' teklifi Türkiye'ye 'ucuz et' teklifi

Vakıfbank'tan kritik açıklama

25.12.2017 - 15:13

Vakıfbank, Erbil'deki şubesinde sermaye artırıyor, Bağdat'a da yeni şube açıyor. VakıfBank, KHK ile Hazine'ye devrine ilişkin ise 'Kamu bankası statüsü, stratejisi ve iş modeliyle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak' denildi.

Kanun Hükmünde Kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki yüzde 58 hissesi Hazine'ye devredilecek olan Vakıfbank'ndan flaş hamle geldi. Banka bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Irak'ın Bağdat kentinde yeni bir şube açacağını duyurdu.

##$HABER_1442889$##

KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bankamız Yönetim Kurulu’nun 21.12.2017 tarihli kararı ile Erbil Şubesi’nin sermayesinin 31.12.2017 tarihine veya Irak Merkez Bankası’nca Erbil Şubesi’nin ek süre talebine istinaden belirlenecek tarihe kadar ilave 25 milyon ABD Doları arttırılmak suretiyle 50 milyon ABD Doları’na tamamlanmasına ve ayrıca Irak’ın Bağdat kentinde yeni bir şube açılması için işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş olup, şube açılışıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında yapılması gereken her türlü işlemin gerçekleştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.”


Etiketler

  • Vakıfbank
  • KHK
‹ Önceki Haber Türk Telekom’dan eğlenceli bir girişimci hikayesi Türk Telekom’dan eğlenceli bir girişimci hikayesi Sonraki Haber › Türkiye'ye 'ucuz et' teklifi Türkiye'ye 'ucuz et' teklifi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
111.765 Değişim: 0,60% Hacim : 2.992 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 111.391 25.12.2017 Yüksek 112.005
Açılış: 111.705
3,8051 Değişim: -0,09%
Düşük 3,8035 26.12.2017 Yüksek 3,8096
Açılış: 3,8086
4,5210 Değişim: 0,00%
Düşük 4,5098 26.12.2017 Yüksek 4,5253
Açılış: 4,52085
155,87 Değişim: -0,18%
Düşük 155,81 26.12.2017 Yüksek 156,24
Açılış: 156,16
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.