Vakıfbank'tan kritik açıklama

Vakıfbank, Erbil'deki şubesinde sermaye artırıyor, Bağdat'a da yeni şube açıyor. VakıfBank, KHK ile Hazine'ye devrine ilişkin ise 'Kamu bankası statüsü, stratejisi ve iş modeliyle ilgili herhangi bir değişiklik olmayacak' denildi.

Kanun Hükmünde Kararname ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki yüzde 58 hissesi Hazine'ye devredilecek olan Vakıfbank'ndan flaş hamle geldi. Banka bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile Irak'ın Bağdat kentinde yeni bir şube açacağını duyurdu.

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KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bankamız Yönetim Kurulu’nun 21.12.2017 tarihli kararı ile Erbil Şubesi’nin sermayesinin 31.12.2017 tarihine veya Irak Merkez Bankası’nca Erbil Şubesi’nin ek süre talebine istinaden belirlenecek tarihe kadar ilave 25 milyon ABD Doları arttırılmak suretiyle 50 milyon ABD Doları’na tamamlanmasına ve ayrıca Irak’ın Bağdat kentinde yeni bir şube açılması için işlemlerin başlatılmasına karar verilmiş olup, şube açılışıyla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında yapılması gereken her türlü işlemin gerçekleştirilmesi konusunda Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.”

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