Vakıfbank'ta hisse devri tamamlandı | Ekonomi Haberleri

Vakıfbank'ın, yüzde 58,51'lik hissesinin Hazine'ye devri bugün tamamlandı.

Vakıfbank, ortaklık yapısındaki değişikliklerin tamamlanmasıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Bankanın yaptığı açıklama şöyle:

"İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği %58,51'lik Bankamız hissesinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilme sürecinin başladığı duyurulmuş idi.

Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin süreç 11 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanarak, Bankamızın %58,51'lik hissesi Hazine'ye devredilmiş olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Bankamız pay defterine kaydedilmiştir.

Bankamız önceki ve güncel ortaklık yapısı ekte yer almaktadır."

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