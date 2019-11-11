Vakıfbank'ın üçüncü çeyrek karı açıklandı | Ekonomi Haberleri

Vakıfbank'ın net kârı üçüncü çeyrekte yüzde 48.9 düşüşle 503.2 milyon TL oldu.

Vakıflar Bankası'nın net kârı temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48.9 düşüşle 503.2 milyon lira oldu. Bankanın cuma akşamı KAP'a açıkladığı bilançosuna göre net faiz gelirleri yüzde 2.1 düşüşle 3.3 milyar lira olurken, ücret ve komisyon geliri yüzde 82.9 artışla 1.1 milyar lira oldu.

Vakıfbank'ın kredileri 2018 sonuna kıyasla yüzde 18 artışla 274.3 milyar liraya çıktı. Sadece TL krediler ise yüzde 25.4 artışla 189.2 milyar lira oldu.

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