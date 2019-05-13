Vakıfbank'ın karı 651.2 milyon lira oldu | Ekonomi Haberleri

Vakıfbank'ın ilk çeyrek net kârı yüzde 38 düşüşle 651.2 milyon lira oldu.

Vakıfbank'ın ilk çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 düşüşle 651.2 milyon lira oldu. Bankadan cuma günü KAP'a yapılan açıklamaya göre Vakıfbank'ın kredileri ise 2018 sonuna göre yüzde 11 artışla 258.1 milyar lira oldu.

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