VakıfBank’tan ekonomiye 220 milyar TL destek

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2017 yılının ilk dokuz ayında ulaştığı 3 milyar 522 milyon TL brüt karından 700 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 822 milyon TL net kar elde etti.

“Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası” olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren VakıfBank’ın, 247 milyar TL’ye yaklaşan aktif büyüklüğü ile ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile sağladığı destek 220 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında VakıfBank’ın ortalama özkaynak karlılığı yüzde 18.1, ortalama aktif karlılığı ise yüzde 1.64 seviyesinde gerçekleşti.

“SAĞLAM BİLANÇOMUZ VE GÜÇLÜ SERMAYE YAPIMIZ İLE MİLLİ EKONOMİYE KESİNTİSİZ DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR”

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 2017 yılı ilk 9 aylık finansal performansına ilişkin yaptığı açıklamada; “Mutlak müşteri memnuniyeti anlayışını sağlam bilanço ve güçlü sermaye yapımız ile birleştirdik ve 2017’nin ilk dokuz ayını başarıyla tamamladık. Eylül ayı sonu itibarıyla nakdi kredilerimiz yıllık bazda sektör ortalamalarının üzerinde yüzde 27 büyüyerek 174 milyar TL’yi aşarken, toplam aktiflerimiz yüzde 25 oranında büyüme ile 247 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynaklarımız ise yüzde 18 büyümeyle 22 milyar TL’yi aştı. KGF kapsamındaki kredi portföyümüz 20 milyar TL’ye ulaşırken bu alanda öncü bankalardan biri olmaya devam ettik. Gerek KOBİ, gerekse diğer segmentlerde müşterilerimizin yanında olarak milli ekonomiye kesintisiz desteğimizi artırdık. Verimlilik odaklı çalışma anlayışımızla müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımız ve milli ekonomimize katma değer yaratmaya devam ettik” dedi.

“TL MEVDUATLARDA FAİZ BASKISINI AZALTMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR“

Toplam pasifler içinde yüzde 59 paya sahip olan mevduatın ana fonlama kalemi olmaya devam ettiğini belirten Özcan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Toplam mevduatlarımız yıllık bazda yüzde 21.5 oranında artarak 146 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Fonlama tarafındaki önceliklerimiz arasında mevduatın tabana yaygınlaşması ve mevduat dışı uzun vadeli, uygun maliyetli TL fonlama kalemlerinin artırılarak TL mevduatlardaki faiz baskısının azaltılması hususları yer almaktadır. Özellikle ikinci husus, hükümetimizin ve ekonomi yönetimimizin de en çok önem verdiği noktaların başında gelmektedir. VakıfBank olarak, Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 10 yıl vadeli 525 milyon TL’lik Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracı ve Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz 5.5 yıl vadeli 1.3 milyar TL’lik covered bond (ipotek teminatlı menkul kıymet) ihracı ile bu alanda önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki dönemlerde de benzer faaliyetlere devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

“MOBİL BANKACILIKTA YÜZDE 44’ÜN ÜZERİNDE BÜYÜME”

VakıfBank olarak son dönemde öncelik verdikleri diğer bir önemli alanın dijital bankacılık olduğunun altını çizen Genel Müdür Özcan “Tüm süreçlerimizi ve işlemlerimizi mobil ortama taşıyarak müşterilerimiz için daha basit, yalın ve kullanıcı dostu bir platform yaratıyoruz. 2017 yılının 3. çeyreğinde yapılan tüm bankacılık işlemlerimizin yüzde 80’inden fazlasının şube dışı kanallardan yapılmış olması dijital bankacılığın önemini ve müşterilerimiz arasındaki yaygınlığını gösteriyor. Yılın ilk dokuz ayı itibarıyla mobil bankacılık uygulamamızı kullanan müşteri sayısında yılbaşına göre yüzde 44’ün üzerinde bir büyüme yakalayarak kullanıcı sayısında 2 milyonu aşmış durumdayız. Genç ve dinamik ülkemizde dijital bankacılık yeni ve büyük fırsatlar sunuyor. Bu alana yaptığımız yatırımlar ile alternatif dağıtım kanallarımızı daha etkin bir şekilde kullanmayı, verimliliği artırmayı ve dijital platformlarda pazarlama kapasitemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

VAKIFBANK’IN KONSOLİDE OLMAYAN 30 EYLÜL 2017 TARİHLİ BİLANÇOSUNUN ÖNEMLİ FİNANSAL GÖSTERGELERİ