‹ Önceki Haber "Küreselleşme düğümü tersine çözülecek" "Küreselleşme düğümü tersine çözülecek" Sonraki Haber › "Türkiye rekor kırmaya devam edecek" "Türkiye rekor kırmaya devam edecek"

Vakıfbank tahvil ihraç etti

26.06.2019 - 08:06
Vakıfbank tahvil ihraç etti | Ekonomi Haberleri

Vakıfbank yurt dışında 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti.

Vakıfbank yurt dışında 150 milyon dolar değerinde 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti. Bankanın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre yurt dışında nitelikli kurumsal yatırımcıya satılan tahvilin bedeli 25 Haziran'da banka hesaplarına aktarıldı. 


Etiketler

‹ Önceki Haber "Küreselleşme düğümü tersine çözülecek" "Küreselleşme düğümü tersine çözülecek" Sonraki Haber › "Türkiye rekor kırmaya devam edecek" "Türkiye rekor kırmaya devam edecek"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.831 Değişim: -0,62% Hacim : 5.490 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.519 26.06.2019 Yüksek 95.848
Açılış: 95.534
5,7746 Değişim: -0,33%
Düşük 5,7508 26.06.2019 Yüksek 5,8171
Açılış: 5,7939
6,5730 Değişim: -0,24%
Düşük 6,5436 26.06.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,589
262,09 Değişim: -1,16%
Düşük 259,93 26.06.2019 Yüksek 265,45
Açılış: 265,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.