Vakıfbank tahvil ihraç etti | Ekonomi Haberleri

Vakıfbank yurt dışında 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti.

Vakıfbank yurt dışında 150 milyon dolar değerinde 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti. Bankanın dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre yurt dışında nitelikli kurumsal yatırımcıya satılan tahvilin bedeli 25 Haziran'da banka hesaplarına aktarıldı.

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