Vakıfbank ile ilgili çok önemli açıklama

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, "Forum İstanbul 2017" zirvesinde Reuters'a açıklamalarda bulundu. Reuters'ın haberine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank'taki hisseleri Hazine tarafından satın alınacak. Para Vakıf Katılım'a sermaye olarak aktarılacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakıfbank'taki yüzde 58.5 hissesinin Hazine tarafından alınarak Vakıf Katılım'a sermaye olarak aktarılması yapılmakta olan torba yasaya girecek

Vakıf Katılım'a aktarılacak hisselerle ilgili değerlemeler üç farklı kuruluş tarafından yapıldı, bunların ortalaması alınacak

Vakıf Katılım'a aktarılacak olan tutar nakit, sukuk veya gayrimenkul olarak ödenebilir, tercihimiz nakit.

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